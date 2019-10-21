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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
21.10.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

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TRT World Forum 2019'da açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz. Özellikle YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz. Müttefiklerimiz PKK ile eş değer YPG'yi desteklemeye başladı. Her bir silah PKK eli aracılığıyla veriliyor ve bu silahlar bize doğrultuluyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum 2019'da açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;

Bizim operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlamaktadır. NATO ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket etmemiz gerekiyor.

Türkiye Akdeniz'de KKTC'nin haklarını koruyacaktır.

Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz. Özellikle YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz. Müttefiklerimiz PKK ile eş değer YPG'yi desteklemeye başladı. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor.

Buradaki bizim tek hedefimiz aslında sınırlarımızı korumaktır, buradaki terör koridorunu yok etmektir. Tüm terörist grupların ortadan kaldırılmasıdır. Taahhütler yerine getirilirse harekat sona erer. PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez.

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