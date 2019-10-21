Son dakika... Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
TRT World Forum 2019'da açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz. Özellikle YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz. Müttefiklerimiz PKK ile eş değer YPG'yi desteklemeye başladı. Her bir silah PKK eli aracılığıyla veriliyor ve bu silahlar bize doğrultuluyor." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum 2019'da açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;
Bizim operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlamaktadır. NATO ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket etmemiz gerekiyor.
Türkiye Akdeniz'de KKTC'nin haklarını koruyacaktır.
Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz. Özellikle YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz. Müttefiklerimiz PKK ile eş değer YPG'yi desteklemeye başladı. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor.
Buradaki bizim tek hedefimiz aslında sınırlarımızı korumaktır, buradaki terör koridorunu yok etmektir. Tüm terörist grupların ortadan kaldırılmasıdır. Taahhütler yerine getirilirse harekat sona erer. PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez.
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