Son dakika… Bakan Akar’dan Kaşıkçı açıklaması
Kanada’daki Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katillerinin Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedini valizle götürmüş olabileceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada’nın Halifax kentindeki Uluslararası Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cesediyle ilgili açıklama yaptı.
Kendisine sorulan soruya yanıt veren Akar, “Bu konularda ihtimalleri konuşabilirsiniz. Bir ihtimal cinayeti gerçekleştirdikten 3-4 saat sonra Türkiye’yi terk ettiler. Diplomatik dokunulmazlıktan dolayı Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedini valizle sorun yaşamadan götürmüş olabilirler” dedi.
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