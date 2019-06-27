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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.06.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar'dan F-35 mesajı

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Son dakika... Bakan Akar'dan F-35 mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmanın NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltacağını belirtti.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Brüksel’deki görüşme trafiğine toplantının ikinci gününde de devam etti.

Toplantının ikinci gün oturumuna katılan Akar, savunma bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminin ardından ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı
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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı’ndaki görüşmenin ardından Akar, AA muhabirinin sorularını da yanıtladı. ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile dün gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye’nin S-400 ve F-35 savaş uçağı tedarikinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Akar, şunları söyledi:

"S-400 tedarikine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır. F-35 projesindeki iş birliğimizin engellenmesi ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye sadece bir müşteri değil, F-35 Programı’nın yatırımcılarından ve üretim ortaklarından biridir. F-35 Programı’na ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."

Brükselde kritik görüşme... İşte ilk bilgiler
Brüksel'de kritik görüşme... İşte ilk bilgiler

Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine de değinerek şöyle konuştu:

"Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir ilişki bekliyoruz. Bu konuda yapıcı bir yolda ilerlemek için çalışmaya devam edebileceğimizi ve uygun bir çözüm bulacağımızı umuyorum. F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. S-400 konusundaki ABD endişelerini ele almak üzere NATO’nun da katılımı ile bir çalışma grubu kurulması önerimiz de hala geçerlidir."

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