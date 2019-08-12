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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Fotoğraf: AA
12.08.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

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Son dakika... Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi için, "Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü, maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil." açıklamasında bulundu. Bakan Akar ayrıca S-400 teslimatı için, "Ağustos, eylül ayında ikinci batarya intikali söz konusu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber'de gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Barışçıl çözümden yanayız. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını tekrarlamak istiyorum. Oldubittiye müsaade edilmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi, askeri, ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude olduğunu aktarmak istiyorum. Hakkımız, hukukumuz var; komşularımızın bunlara uymasını istiyoruz. Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü, maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil.

İğne ucu kadar hakkımız dahi olsa bunları korumakta kararlıyız.

ABD HEYETİ İLE BARIŞ KORİDORU GÖRÜŞMESİ

ABD ile müşterek harekat merkezi kısa süre içinde kurulacak. Bazı süreler koyduk, program dahilinde yapılacakları ortaya koyduk. Bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk. Temennimiz, müttefikimiz olan ABD'nin ve askerlerinin yaptıkları konuşmalar ve sözler çerçevesinde bu sürecin ilerlemesine gayret göstereceklerine inanmak istiyoruz. Herhangi bir aksilik çıktığı zaman bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak.

Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adım atılacağını tahmin ediyoruz.

İDLİB

Rusya nezdinde bize saldırı olursa misli ile mukabele edeceğimizi dile getirdik. Biz burada ateşkesin sürdürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değişik kurumlarımız vazifeler yapıyorlar. Ilımlı muhalifler kendi topraklarını korumak için gayret gösteriyorlar. Tüm bu olumlu görüşme ve niyetlere rağmen Rusya destekli Rejim ahlak dışı saldırılarını sürdürüyor. Yaşlı genç demeden haziran ayından bu yana 400 civarında sivil ve masum insan hayatını kaybetmiş durumda. 1000'den fazla Suriyeli kardeşimiz de yaralanmış durumda. Zaman zaman 12 gözlem noktamıza saldırı oluyor. Açıkça Rusya nezdinde de dile getirdik. Burada bize yönelik saldırılara misliyle mukabele ettiğimizi ve edeceğimizi dile getirdik. Onlar da bunun yanlışlıkla olduğunu söylüyor. Bu ızdırabın bitmesi için Rusya'yla görüşmelerimiz sürüyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

Hassasiyetimiz sürdürüyoruz. Rehavet söz konusu değil. Hani terör örgütü yalnızca TSK'ya değil ülkemizin bütün birimlerine sızmış ve nüfuz etmiştir. Devletin diğer kurumları da mücadelelerini sürdürüyor. Bu iş bitti noktasında değiliz. Yeni bilgi her şekliyle nereden gelirse gelsin hukuk çerçevesinde değerlendirmesi yapılıyor. TSK etkin, caydırıcı ve saygın statüsünü aynen devam ettiriyor. TSK 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışında milletinin emrinde görevini devam ettiriyor.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

PKK, YPG bunların hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hava harekatlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Amacımız bunları yuvalandıkları inlerinde etkisiz hale getirmek. Burada Irak'ın toprak bütünlüğüne karşı bir şey asla söz konusu değil. Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bizim bütün mücadelemiz teröristlerle. Maksadımızı terör örgütünün üst yöneticileri anladı ama biz alttakilerin de gerçekleri görmelerini bekliyoruz.

ABD İLE S-400 GERİLİMİ ve PATRIOT GÖRÜŞMELERİ

Ağustos, eylül ayında ikinci batarya intikali söz konusu. INF anlaşmasının iptalinin ardından S-400'e olan ihtiyacımız daha da artacak. ABD'li müttefiklerimizle yaptığımız görüşmelerde ikinci bir teklif daha verdiler. Biz paradigmanın değişmesini istiyoruz, stratejik ortaklık ruhuna uymalarını bekliyoruz. 

FRANSA İLE SAMP-T FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ GÖRÜŞMELERİ

Tedarikle kalmayacağız, ortak üretmek istiyoruz.

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