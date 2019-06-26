Son dakika... Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümü ile provokatif açıklama ve davranışlardan kaçınılması gerekli.
Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde Yunan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü. Bakan Akar iki ülke arasındaki sorunların iyi komşuluk içinde çözülmesi gerektiğini vurguladı ve provokatif açıklama davranışlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.
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