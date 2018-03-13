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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSon dakika... Bakan açıkladı... 'YPG çekilecek, ABD ve Türk askerleri olacak'
Dünya Son dakika... Bakan açıkladı... 'YPG çekilecek, ABD ve Türk askerleri olacak'
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Dünya
13.03.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı... 'YPG çekilecek, ABD ve Türk askerleri olacak'

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Son dakika... Bakan açıkladı... 'YPG çekilecek, ABD ve Türk askerleri olacak'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "YPG Menbiç'ten çekilecek, ABD ve Türk askerleri birlikte güvenliği sağlayacak" diye konuştu. Çavuşoğlu Menbiç için kritik tarihin ise 19 Mart olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen ortak mekanizma toplantısı 19 Mart'ta Washington'da gerçekleştirilecek. Toplantıda ikili ilişkiler için yeni bir yol haritası belirlenecek.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Münbiç’te uygulanacak modelin Fırat’ın doğusundaki tüm yerler için geçerli olduğunu belirterek, “Öngörülebilir bir takvim üzerinde çalışıyoruz, 19’unda dışişleri bakanları toplantısında net olarak ortaya çıkacak. ABD ile anlaşmamız lazım, 19 Mart’taki toplantıda yol haritası net bir şekilde, takvim dahil her şey net olacak” dedi.

YPG ÇEKİLECEK, ABD VE TÜRK ASKERLERİ OLACAK

ABD ile yapılan Münbiç mutabakatında kararlaştırılan modelin öncelikle Münbiç’te uygulanacağını ama amacının tüm bölgeleri kapsamak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Suriye’de Kürtlerin olacağını ama YPG’nin olmayacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, YPG çekilecek, ABD ve Türk askerleri olacak, YPG’nin çekilmesine nezaret edeceğiz, buranın güvenliğini ABD ve Türkiye sağlayacak. YPG’den silahların alınıp alınmadığını gözlemleyeceğiz orada, alınarak mı gönderildi, alınmayarak mı gönderildi” dedi.

YPG ÇEKİLMEZSE OPERASYON YAPILACAK

Çavuşoğlu, YPG’nin gitmemesi durumunda Münbiç’e ve aynı şekilde Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, ABD ile oluşturulacak çalışma grubunun amaçlarının birinin de silahların geri alınması olduğunu ifade etti.

“REJİMDEN HERHANGİ BİR ŞEY İSTENMEYECEK”

Fırat’In doğusunun Deyrizor’a kadar, rejimin olduğu yere kadar güvenli bölge haline geleceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Güvenlik için siyasi çözüm olana kadar rejimden herhangi bir şey istenmeyecek. Pilot bölge gibi olacak, hepsi güvenli şekilde siyasi çözümden sonra oluşturulacak yeni yönetime devredilecek” dedi.

"MÜNBİÇ MODELİ İŞLERSE İLİŞKİLERİMİZE KATKI SAĞLAR"

Çavuşoğlu, “ABD ile anlaşabileceğimizi düşünüyorum. 30, 60, 90 günden sonra öbür tarafa geçtik mi geçmedik mi? O zaman belli olur. Münbiç modeli işlerse, ilişkilerimize katkı sağlar, işlemezse ilişkilerimiz de etkilenir” dedi.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (13.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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