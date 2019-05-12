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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
12.05.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Son dakika... BAE’de limanda art arda patlama iddiası

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Son dakika... BAE’de limanda art arda patlama iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Füceyre (Fujairah) kentindeki limanda art arda patlamalar meydana geldiği iddia edildi.

Yerel medya, Füceyre limanında art arda patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Patlamaların, en az 7 yakıt tankerinin alev alması sonucu meydana geldiği düşünülürken olaya dair detayların araştırıldığı belirtildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Füceyre Basın Ofisi yetkilileri ise çıkan haberleri yalanladı ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı

Açıklamada: Füceyre (Fujairah) kentindeki limanda her şeyin normal olduğu bildirildi. 

WAM haber ajansı, "Fujairah hükümetinin basın servisi, bu günün erken saatlerinde Emirlik limanındaki güçlü patlamalarla ilgili basında çıkan haberleri reddetti ve gemi trafiğinin her zamanki gibi olduğunu doğruladı."

Günün erken saatlerinde Lübnan merkezli El Mayadeen yayıncısı, yerel basında Fujairah limanında çok sayıda patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamalarla ilgili olarak 7 ila 10 tankerin alev aldığı öne sürüldü.

 

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