Son dakika... BAE’de limanda art arda patlama iddiası
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Füceyre (Fujairah) kentindeki limanda art arda patlamalar meydana geldiği iddia edildi.
Yerel medya, Füceyre limanında art arda patlamaların meydana geldiğini duyurdu.
Patlamaların, en az 7 yakıt tankerinin alev alması sonucu meydana geldiği düşünülürken olaya dair detayların araştırıldığı belirtildi.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA
Füceyre Basın Ofisi yetkilileri ise çıkan haberleri yalanladı ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı
Açıklamada: Füceyre (Fujairah) kentindeki limanda her şeyin normal olduğu bildirildi.
WAM haber ajansı, "Fujairah hükümetinin basın servisi, bu günün erken saatlerinde Emirlik limanındaki güçlü patlamalarla ilgili basında çıkan haberleri reddetti ve gemi trafiğinin her zamanki gibi olduğunu doğruladı."
Günün erken saatlerinde Lübnan merkezli El Mayadeen yayıncısı, yerel basında Fujairah limanında çok sayıda patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamalarla ilgili olarak 7 ila 10 tankerin alev aldığı öne sürüldü.
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