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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - İHA
04.06.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Son dakika… Avustralya'yı sarsan saldırı

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Son dakika… Avustralya'yı sarsan saldırı

Avustralya’nın Darwin kentinde bir motelde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Avustralya’nın Darwin kentinde bir motelde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin şehrinde silahlı bir kişinin bir moteldeki odalara rastgele girerek ateş açtığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00’de meydana gelen olayda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kaçan saldırganın olaydan yaklaşık bir saat sonra yakalandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi. Polis, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini, başka bir şüpheli aranmadığını kaydetti.

Son dakika… Avustralyayı sarsan saldırı

Saldırının gerçekleştiği bölgenin olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.

İlk gelen bilgilere göre, saldırganın 45 yaşında olduğu ve 4 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Başbakan Scott Morrison, olayın terörle alakalı olmadığını söyledi.

Yetkililer saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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