Son dakika.. Avustralya'da korkunç olay
Avustralya'nın Sidney kentinde 24 yaşındaki bir kişinin polisle kovalamacası suç zincirine sebep oldu.
Avustralya'nın Sidney kentinde otomobil çaldığı şüphesiyle polis tarafından durdurulmak istenen fakat polisin dur ihtarına uymayan ve kaçan bir şüpheli araçla kaza yaptı. Kaza yapan zanlı aracından indi ve bir kamyon çaldı. Çaldığı kamyonla seyir halindeyken 5 araca çarpan kişi daha sonra kamyondan indi ve bir kişiyi bıçakladı. Zanlı daha sonra bir taksiyi çaldı ve ardından kendini bıçaklayarak yaşamına son verdi.
Zanlının kaçma ısrarının sebebi henüz bilinmiyor.
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