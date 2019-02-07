Son dakika... Avrupa Komisyonu'ndan Brexit açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Avrupa Komisyonu'ndan Brexit açıklaması
GeriDünya Son dakika... Avrupa Komisyonu'ndan Brexit açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
07.02.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Son dakika... Avrupa Komisyonu'ndan Brexit açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Avrupa Komisyonu'ndan Brexit açıklaması

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Brexit çıkmazını çözmek için görüşmelere devam edeceklerini açıkladı.

AB Komisyonu Başkan Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de gerçekleşen ikili görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Juncker ve May'in Brexit'e ilişkin atılabilecek adımları görüştüğü, toplantının "iş birliği havasında" geçtiği kaydedildi.

May'in İngiliz Parlamentosunda tedbir maddesine ilişkin yasal değişiklik talep eden oylamalar hakkında bilgi verdiği, ayrılık anlaşmasında yapılabilecek bazı değişikliklere ilişkin seçenekler sunduğu ifade edildi.
"Anlaşma müzakereye açık değil"

Diğer yandan AB Komisyonu Başkanı Juncker'in 27 AB ülkesinin ayrılık anlaşmasını tekrar müzakereye açmayacağının altını çizdiği, gelecekte inşa edilecek ilişkinin görüşülebileceği mesajını verdiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşmelerin "çetin ancak yapıcı" geçtiği ifade edilirken, iki liderin Brexit çıkmazını çözmek için görüşmelere devam etme kararı aldığı, şubat sonunda tekrar bir araya gelecekleri açıklandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit'i plansız isteyenler için cehennemde özel bir yer var." ifadesini kullanan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile de görüşecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması