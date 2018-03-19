Son dakika! 'Avrupa Birliği ve İngiltere anlaştı'
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit ile ilişkin geçiş döneminin şartları konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Tarafların kısa süre içinde anlaşmaya ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.
ABD basınında son dakika olarak duyurulan haberde, İngiltere'nin 2020 sonuna kadar AB kurallarına ve Avrupa Adalet Divanı'na bağlı kalması öngörülüyor.
Tarafların İrlanda konusunda anlaşmazlıklarının sürdüğü ifade edildi.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için yasal olarak onaylanması ve Avrupa Parlamentosu'ndan geçmesi gerekiyor.
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