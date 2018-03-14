Son dakika! Avrupa Birliği Türkiye'ye ödemeyi onayladı
Avrupa Birliği, 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 milyar Euro'luk kısmının onayladığını duyurdu.
AVRUPA Komisyonu, Türkiye'ye 3 milyar Euro değerindeki sığınmacı yardımını onayladı. AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada "Komisyon bugün Türkiye'deki sığınmacılar için ikinci 3 milyar Euro'luk diliminin naklini başlatıyor" dendi.
Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, bu gelişmeyi Twitter adresinden duyurdu.
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