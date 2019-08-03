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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA-AFP-DHA
03.08.2019 - 21:35, Son Güncelleme:

Son dakika... AVM'de katliam... Çok sayıda ölü ve yaralı var

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ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Amerikan basını katliamda en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini 40 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırganın 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtilirken ABD Başkanı Trump "Haberler çok kötü, çok ölü var. Eyalet ve yerel makamlar çalışma yapıyor. Federal Hükümetin tam desteğinin olduğunu valiye söyledim” yorumunda bulundu.

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  • Teksasta AVMde silahlı saldırı
  • Teksasta AVMde silahlı saldırı
  • Teksasta AVMde silahlı saldırı
  • Teksasta AVMde silahlı saldırı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD’nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Pasoda Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin  21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu öğrenildi.

ABD medyası, saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiğini; 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 21 yaşındaki Patrick Crusius'un gözaltına alındığı an ise bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Son dakika... AVMde katliam... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi.

NELER YAŞANDI?

El Paso Belediye Başkanı Dee Margo olayın ardından 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ancak bölge polisi yalnızca bir kişinin gözaltında bulunduğunu ve saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşündüklerini açıkladı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken soruşturmaya FBI’da destek veriyor. Bu arada saldırganın olaydan önce silah resimlerini sosyal medyada paylaştığı iddia edildi.

TRUMP'TAN İLK YORUM

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin Twitter'dan kısa bir açıklama yapan Trump “El Paso, Teksas'ta korkunç saldırı. Haberler çok kötü, çok ölü var. Eyalet ve yerel makamlar çalışma yapıyor. Federal Hükümetin tam desteğinin olduğunu valiye söyledim” dedi

WALMART’TAN AÇIKLAMA

Saldırının gerçekleştiği ABD’nin ünlü Walmart mağazalar zinciri olayın ardından Twitter’dan “Bu trajik olayın ardından şok içindeyiz. Kurbanlar için dua ediyoruz” paylaşımında bulundu ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

Son dakika... AVMde katliam... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Silahlı saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius AVM'ye böyle girdi. 

POLİS UYARDI

Bölgeden gelen ilk haberlerde, saldırganın hala söz konusu alışveriş merkezinin yakınlarında olduğu ve saldırıda yaralananların bulunduğu belirtilmişti.

Haberlerde alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye polis takviyesinin yapıldığı ifade edilmişti.

Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan 685 bin nüfuslu El Paso, Meksika sınırında yer alıyor.

 

 

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