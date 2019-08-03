Son dakika... AVM'de katliam... Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Amerikan basını katliamda en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini 40 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırganın 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtilirken ABD Başkanı Trump "Haberler çok kötü, çok ölü var. Eyalet ve yerel makamlar çalışma yapıyor. Federal Hükümetin tam desteğinin olduğunu valiye söyledim” yorumunda bulundu.
ABD’nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Pasoda Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu öğrenildi.
ABD medyası, saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiğini; 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 21 yaşındaki Patrick Crusius'un gözaltına alındığı an ise bir amatör kamera tarafından kaydedildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi.
NELER YAŞANDI?
El Paso Belediye Başkanı Dee Margo olayın ardından 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ancak bölge polisi yalnızca bir kişinin gözaltında bulunduğunu ve saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşündüklerini açıkladı.
Saldırının nedeni henüz bilinmezken soruşturmaya FBI’da destek veriyor. Bu arada saldırganın olaydan önce silah resimlerini sosyal medyada paylaştığı iddia edildi.
TRUMP'TAN İLK YORUM
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği kaydedildi.
Konuya ilişkin Twitter'dan kısa bir açıklama yapan Trump “El Paso, Teksas'ta korkunç saldırı. Haberler çok kötü, çok ölü var. Eyalet ve yerel makamlar çalışma yapıyor. Federal Hükümetin tam desteğinin olduğunu valiye söyledim” dedi
WALMART’TAN AÇIKLAMA
Saldırının gerçekleştiği ABD’nin ünlü Walmart mağazalar zinciri olayın ardından Twitter’dan “Bu trajik olayın ardından şok içindeyiz. Kurbanlar için dua ediyoruz” paylaşımında bulundu ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde olduklarını açıkladı.
Silahlı saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius AVM'ye böyle girdi.
POLİS UYARDI
Bölgeden gelen ilk haberlerde, saldırganın hala söz konusu alışveriş merkezinin yakınlarında olduğu ve saldırıda yaralananların bulunduğu belirtilmişti.
Haberlerde alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye polis takviyesinin yapıldığı ifade edilmişti.
Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan 685 bin nüfuslu El Paso, Meksika sınırında yer alıyor.
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