Son dakika... Atina'da bombalı saldırı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önünde patlayan bomba sebebiyle bir polis yaralandı.
Yunanistan devlet televizyonu TV ERT, başkent Atina'da bir kilise önünde infilak eden bomba sebebiyle bir polisin yaralandığını duyurdu. TSİ 06:00'da Aziz Dionysios Kilisesi'nin önünde meydana gelen patlama sebebiyle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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