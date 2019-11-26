Son dakika... Arnavutluk'ta 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde peş peşe depremler
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ülkede Adriyatik Denizi açıklarında yerel saatle 07:08'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısı olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. Deprem sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu ve enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor.
Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem sebebiyle şu ana kadar yalnızca bir kişinin panik sebebiyle balkondan atlayarak yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.
#earthquake in #Durres— Klaudja Karabolli (@KKarabolli) November 26, 2019
First reported damages! #Albania pic.twitter.com/6jS3Nb0Xiv
6.4 büyüklüğündeki depremin ardından saatler sonra 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
M6.3 #earthquake (#tërmet) strikes 196 km SW of #Pristina (#Kosovo) 10 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/qybqFDuVTe— EMSC (@LastQuake) November 26, 2019
Şiddetli depremin ardından ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildiriliyor.
This is terrifying#Albania #Earthquake pic.twitter.com/F2qvPNGHA7— Igli Lime🇦🇱 (@IgliLime) November 26, 2019
Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.
Felt #earthquake M6.3 strikes 10 km N of #Durrës (#Albania) 11 min ago. Please report to: https://t.co/DMvzhQ0EJq pic.twitter.com/XkVcP0yGrA— EMSC (@LastQuake) November 26, 2019
Depremin ardından Adriyatik ve Akdeniz kıyısındaki çevre ülkeler için tsunami uyarısı yayınlandı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Prelim M6.4 Earthquake Albania Nov-26 02:54 UTC, updates https://t.co/miWOx3F2Fm— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) November 26, 2019
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