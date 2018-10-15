Son dakika: Almanya'da rehine krizi
Köln tren istasyonuna oldukça yakın bir bölgede rehine krizi yaşanıyor.
Alman polisinin verdiği bilgiye göre, bir kadın Köln tren istasyonuna oldukça yakın bir bölgede rehin alındı.
Polis olayla ilgili şu an için daha fazla bilgi vermedi.
Alman polisi olay mahalini güvenlik kordonuna aldı.
Alman gazetesi Bild, terörle mücadele ekiplerinin olay yerine doğru yola çıktıklarını iddia etti.
Görgü tanıklarından biri, olay anında silah sesi duyduğunu söylese de Alman polisi olay yerinde silah ateşlenip ateşlenmediği konusunda net bir bilgileri olmadığını açıkladı.
Alman Focus dergisi de bölgede birkaç el silah sesi duyulduğunu rapor etti.
Tren istasyonu tahliye edildi ve 6 ila 11 arasındaki tüm peronlarda seferler geçici olarak durduruldu.
Alman polisi, vatandaşlara tren istasyonundan uzak durmaları çağrısında bulundu. Olay yerinden gelen fotoğraflar, bölgeye çok sayıda polis gücünün sevk edildiğini gösteriyor.
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