Son dakika.. Almanya'da koalisyon görüşmelerinde prensipte anlaştılar

ALMANYA erken seçime gitmekten son anda kurtuldu. Genel seçimden 135 gün sonra, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) yeni bir büyük koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştı.

Müzakereler çok tartışmalı ve her an dağılma tehlikesi içinde geçti. Müzakerelerde üç gün uzatmalara gidildi. Son gün 24 saat aralıksız müzakere edildi.

Başbakan Merkel, çarşamba günü İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile saat 13'10'da planlanan görüşmesini müzakerelerin bitmemesi üzerine saat 18'e erteledi. Salı günü sabah saat 10'da başlayan son oturumda çarşamba sabahı saat 10'a doğru uzlaşma sağlandı. Tüm gece uzlaşmak için müzakere eden bakanlara korumaları sabahleyin taze giysi getirdi. Bazıları duş molası verdi. Gazeteciler de geceyi müzakerelerin yapıldığı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Merkezi'nde geçirdi.

İLK RAHATLAMA

Çarşamba sabahı saat 10'da “uzlaşma sağlandı. Koalisyon sözleşmesi tamam” haberleri sızmaya başladı.

Bu haberi, Partilerin bakanlık dağılımı konusunda da anlaştıkları haberleri izledi. Gazeteciler haberlerin doğruluğunu onaylatmaya çalışırken, Başbakan Merkel saat 10.32'de toplantıdan çıktı ve gazetecilere hiçbir açıklama yapmadan makam aracına binerek, binadan ayrıldı.

Kısa bir süre sonra da CDU/CSU ve SPD'den oluşan 15 kişilik müzakere gurubu dağıldı. CSU müzakere grubundan Alexander Dobrindt, müzakerelerde nihayet “Başarıya” ulaştıklarını, bir uzlaşma sağladıklarını açıkladı.

EN KARLI SPD ÇIKTI

Müzakerelerde bakanlık dağılımında en kârlısı SPD çıktı. Kesin olmayan bilgilere göre SPD kabinede Başbakana karşı tek veto hakkı bulunan Maliye Bakanlığı'nı ve bunun yanında Dışişleri ile Çalışma Bakanlığını aldı. Aile, Çevre ve Adalet Bakanlığı da SPD'de kaldı. SPD lideri Martin Schulz'un Dışişleri, Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz'un Maliye Bakanlığına adı geçiyor. CSU ise İçişleri, Ulaştırma ve Kalkınma Bakanlığı'nı aldı. CSU lideri Horst Seehofer'in yeni İçişleri Bakanı olacağı tahmin ediliyor.

CDU ise Savunma, Ekonomi, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarıyla yetinmek zorunda kaldı. Yaklaşık 200 sayfalık koalisyon sözleşmesini şimdi SPD üyelerinin onaylaması gerekiyor.

Union und SPD einigen sich auf Koalition. Gut Ding braucht Weile. #Groko — Serap Güler (@SerapGueler) 7 Şubat 2018

CDU partisinden Türkiye kökenli Alman vekil Serap Güler de koalisyon konusunda uzlaşma olduğunu Twitter adresinden duyurdu.