Son dakika... Almanya'da iki askeri jet havada çarpıştı
Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi iki jetin Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde seyir sırasında havada çarpıştığını duyurdu.
Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi.
#Breaking: Just in - Video of after the crash at the northern Fleesensee lake near the town of Malchow in #Germany, when Two Eurofighter jets have crashed into each other. pic.twitter.com/Ch7oSH7686— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 24 Haziran 2019
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