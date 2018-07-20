Son dakika... Almanya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı
Almanya'nın Lübeck kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 12 kişinin yaralı olduğu belirtiliyor. Saldırının bir otobüste gerçekleştiği aktarıldı.
Almanya'da Lübeck kentinde gerçekleşen saldırının ardından polisin operasyon başlattığı aktarıldı.
Olayda 12 kişinin yaralandığı ifade edilirken, ilk belirlemelere göre ağır yaralı bulunmuyor.
In #lübeck #kücknitz kommt es aktuell zu einem größeren #Polizei|einsatz. Wir prüfen die Hintergründe und informieren hier in Kürze weiter.— Polizei SH (@SH_Polizei) 20 Temmuz 2018
Ayrıntılar geliyor...
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