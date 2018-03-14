Son dakika... Merkel yeniden başbakan
Angela Merkel genel seçimden yaklaşık 6 ay sonra ve tüm krizlere rağmen Meclis tarafından 4'üncü kez Şansölye seçildi. 709 üyeli Alman Parlamentosu'nda Merkel'in Başbakan seçilebilmesi için mutlak çoğunluk olarak 355 oy alması gerekiyordu. Merkel, 399 toplam sandalye sayısına sahip olan koalisyon ortağı Hıristiyan Birlik ve Sosyal Demokratlardan 364 oyla Şansölye seçildi. Merkel'e 315 hayır oyu, 9 çekimser oy çıktı.
ALMANYA İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez yeni hükümeti kurmakta çok zorlandı. Aşırı sağcı AfD'nin üçüncü büyük parti olarak Meclis'e girmesiyle Meclis'te temsil edilen siyasi parti sayısının 6'ya çıkması, yeni hükümetin kurulmasını zorlaştırdı. Avrupa'nın güvenlik çapası olarak görülen Almanya ilk kez siyasi istikrar sorunu yaşadı. Merkel önce Yeşiller ve Hür Demokratlarla (FDP) Jamaika koalisyonu kurmak için masaya oturdu. Ancak görüşmelerden üç hafta sonra FDP'nin masadan kalkmasıyla Jamaika opsiyonu suya düştü.
Almanya hükümet krizi içine düştü ve erken seçim gündeme geldi. Bir erken seçimde aşırı sağcı AfD'nin çok daha güçlü Meclis'e gireceği tehlikesi siyasi partiler üzerinde baskıyı artırdı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, siyasi parti temsilcileriyle tek tek görüşerek, erken bir seçime gitmeden, bir hükümet kurulması için siyasi partileri çaba göstermeye çağırdı.
ZORUNLU EVLİLİK
Seçim akşamı Şansölye “Merkel'le yeni bir koalisyona yokuz, muhalefete gidiyoruz” diyen Sosyal Demokrat Parti (SPD), Merkel'le koalisyon için masaya oturmak zorunda kaldı. Uzun müzakerelerden sonra Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve SPD koalisyon sözleşmesinde uzlaşmaya vardı. SPD sözleşmeyi üyelerinin onayına sundu. SPD üyelerinin onayının ardından üç parti pazartesi günü koalisyon sözleşmesini imzaladı. SPD'ye vekaleten genel başkanlık yapan, yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Olaf Scholz, koalisyon sözleşmesini imzaladığı gün, “Bu başından beri bir aşk evliliği değildi. Ama temelden birbiriyle farklı olan CDU/CSU ve SPD buna rağmen işbirliğine hazır oldular” dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier Merkel'i Başbakan olarak Meclis'e önerdi. Çarşamba günü yapılan oylamada Merkel 364 oyla 4'üncü kez Şansölye seçildi. Merkel'e 315 hayır oyu ve 9 çekimser oy çıktı.
Merkel'in oylama öncesi oldukça neşeli olduğu ve krizi atlatarak, yeniden hükümeti kurmayı başardığı için rahatlamış olduğu gözden kaçmadı. Meclis'e üzerinde beyaz bir ceketle gelen Merkel, milletvekilleriyle şakalaştı. Oylamayı Şansölye Merkel'in kimyager eşi Joachim Sauer de meclis tribünlerinden izledi.
Hamburg'ta doğan, ancak birkaç haftalıkken, papaz babasının Doğu Almanya'ya yerleşmesi üzerine kundakta annesiyle birlikte Doğu'ya göçmek zorunda kalan Merkel, tüm krizlere rağmen 63 yaşında 4'üncü kez Şansölye koltuğuna oturmayı başardı. Berlin Duvarı'nın yıkılması üzerine hemen siyasete atılan ve siyasi kariyer merdivenlerini hızla tırmanan Merkel, soğukkanlılığını koruyarak, krizlerden güçlü çıkmayı başardı.
Merkel oylamanın ardından yeni kabinesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'ye giderek Cumhurbaşkanı Steinmeir'den teskeresini aldı.
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