Son dakika... Alaska'da şiddetli deprem
Alaska'da Aleut Adaları olarak adlandırılan bölgede 6.1 büyüklüğünde deprem.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, Aleut Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Alaska Yarımadası'nın güneybatıya doğru uzantısını oluşturan Aleut Adaları, 1.800 km boyunca uzanır, kuzeyde Bering Denizi'ni güneyde Büyük Okyanus'tan ayırırlar. 150'yi aşkın ada, küçük ada ve kayalıktan adaların ölçümü 17.666 km², nüfusu 11.942'dir.
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