Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.51'de Akdeniz'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 197 kilometre mesafede gerçekleşen depremin yaklaşık 68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM: Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) 3 Ağustos 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.https://t.co/heHF4NAcKw
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