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    Son dakika! Akdeniz'de gerginlik... 'Tatbikat için oradayız'

    İHA
    08.03.2018 - 11:47 | Son Güncelleme:

    Akdeniz'de ABD'li petrol şirketi Exxon Mobile'in sondaj çalışmaları için Kıbrıs açıklarına geleceği açıklanan ABD Donanması'na bağlı 6. Filo'nun sözcüsü, 'Sadece tatbikat için oradayız' açıklamasında bulundu.

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