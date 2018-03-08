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Son dakika! Akdeniz'de gerginlik... 'Tatbikat için oradayız'
İHA
08.03.2018 - 11:47 | Son Güncelleme:
Akdeniz'de ABD'li petrol şirketi Exxon Mobile'in sondaj çalışmaları için Kıbrıs açıklarına geleceği açıklanan ABD Donanması'na bağlı 6. Filo'nun sözcüsü, 'Sadece tatbikat için oradayız' açıklamasında bulundu.
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