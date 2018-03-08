Son dakika! Akdeniz'de gerginlik... 'Tatbikat için oradayız'

Akdeniz'de ABD'li petrol şirketi Exxon Mobile'in sondaj çalışmaları için Kıbrıs açıklarına geleceği açıklanan ABD Donanması'na bağlı 6. Filo'nun sözcüsü, 'Sadece tatbikat için oradayız' açıklamasında bulundu.

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