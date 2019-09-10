Son dakika... Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 96,28 kilometre mesafede gerçekleşen depremin 6,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Update: M4.4 #earthquake (#σεισμός) strikes 88 km SE of #Kárpathos (#Greece) 11 min ago. https://t.co/DF1WeK4TmJ— AllQuakes - EMSC (@EMSC) 10 Eylül 2019
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