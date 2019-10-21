Son dakika... Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesinin 96 km güneyi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 13:30'da meydana gelen deprem yerin 40 km altında oluştu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Update: M4.2 #earthquake (#deprem) strikes 103 km S of #Kaş (#Turkey) 8 min ago. https://t.co/xPl9i3agct— AllQuakes - EMSC (@EMSC) October 21, 2019
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