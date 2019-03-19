Son dakika... AİHM Türkiye'nin başvurusunu kabul etti
AİHM, cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.
Buna göre AİHM, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak.
Selahattin Demirtaş'ın davası, AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte Büyük Daire tarafından görüşülerek karara bağlanacak.
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