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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
20.01.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Afrin'de patlama!

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Afrin'de patlama!

Afrin kent merkezinde bir midibüste patlama meydana geldi. 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralandığı saldırı sonrası Afrin'de güvenlik güçleri teyakkuz durumuna geçti.

Zeytin Dalı Harekatının başlangıcının yıl dönümünde, gözlerin çevrildiği, teröristlerden arındırılan Afrin şehir merkezinde sabah saatlerinde bombalı saldırı alarmı verildi.

Günler öncesinden harekatın yıl dönümünde olası saldırılara karşı alarm durumunda olan güvenlik güçleri, sabah saatlerinde ilk olarak kent merkezi yakınlarında durumundan şüphelendiği ve inceleme sonrası bomba yüklü olduğunu belirlediği bir aracı kontrollü olarak infilak ettirdi.

Ancak, bu saldırıdan kısa süre sonra otogardan çıkan yolcu midibüsü, Valilik binasına 500 metre mesafedeki Zeytin Dalı Bulvarı’nda infilak ettirildi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından bölgede güvenlik güçleri önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla tahliye ederek hastanelere kaldırdı. Yapılan incelemede 4 kişinin öldüğü saldırıda 11 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Bombanın midibüsün geçtiği noktaya mı yoksa içine mi yerleştirildiği araştırılırken, güvenlik güçleri bölgeyi çembere alarak kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ise saldırıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alınarak sorgulanmaya başladı. Kent genelinde teyakkuz durumuna geçilirken, Valilik binasının da bulunduğu saldırının yapıldığı Zeytin Dalı Bulvarı ise yaya ve araç kullanımına kapatıldı.

Harekatın yıl dönümünde Afrin'de sivillerin ise günlük yaşamlarına normal olarak devam ettiği görüldü. Kurulan pazarlarda ve iş yerlerinden alışveriş yapan Afrinliler, harekat ile kendilerini huzura kavuşturan Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti.

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