Son dakika... AFP: YPG/PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Fransız haber ajansı AFP, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırından çekilmeye başladığını duyurdu.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmasının sözde yetkililerinin yaptığı açıklamalara dayandırılan habere göre, terör örgütü YPG/PKK geçtiğimiz cumartesi günü itibariyle Türkiye sınırından çekilmeye başladı.
Haberde terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki ağır silahlarını da çekmeye başladığı bildirildi.
ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Türkiye ile ABD arasında yürütülen görüşmeler sonrası, Suriye'nin kuzeyinden bir güvenli bölge kurulması kararlaştırılmıştı. Anlaşma sonrası Şanlıurfa'da Ortak Harekat Merkezi kurulmuş, ilk helikopter uçuşları gerçekleştirilmiş, Türk İHA'ları da bölgede istihbarat toplamaya başlamıştı.
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