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Dünya
İHA- hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 27.01.2020 - 13:01,Son Güncelleme:/

Son dakika: Afganistan'da uçak düştü

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Son dakika: Afganistan'da uçak düştü

Afganistan'dan son dakika gelen bilgiye göre; Afganistan’ın Gazni Vilayeti'nde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düştüğü belirtildi.

Afganistan’da Kandahar kentinden Kabil’e giden Ariana Afghan Airlines’a ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirildi.

Uçakta en az 83 kişinin bulunduğu ve uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtildi.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

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