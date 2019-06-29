Son dakika... Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Nahreyin ilçesindeki bir korucu karakoluna düzenlenen saldırıda 25 korucu öldü.
Baglan İl şura Vekili Muhammed Hanif Kohgedai, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 25 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda 8 korucunun yaralandığını da ifade eden Kohgedai, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırıda 30 korucunun öldüğünü öne sürdü.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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