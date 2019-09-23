Son dakika... Afganistan'da saldırı: En az 35 ölü
Afganistan'ın güneyinde terör örgütü Taliban'a karşı Afgan güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle en az 35 sivilin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Afganistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde terör örgütü Taliban'a karşı gerçekleştirilen operasyon sebebiyle 35 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Terör örgütü Taliban'a karşı gerçekleştirilen operasyona ilişkin ABD ordusundan yapılan açıklamada ise, örgütle ilişkili olan 22 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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