Son dakika... Afganistan'da intihar saldırısı: 3 NATO askeri hayatını kaybetti
Afganistan'da meydana gelen intihar saldırısında 3 NATO askerinin hayatını kaybettiği, olayda yaralanan askerlerin de olduğu öğrenildi.
ABD Ordusu, Afganistan’da düzenlenen intihar saldırısında 3 NATO askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Başkent Kabil’in kuzeyindeki Parvan ilinin Çarikar ilçesinde NATO askerlerine intihar saldırısı düzenlendi. ABD Ordusu, 3 NATO askerinin hayatını kaybettiğini, 1 Amerikan ve 2 Afgan askerin de yaralandığını duyurdu. Parvan Valisi Vahide Şahkar, saldırının rutin devriyesini gerçekleştirmekte olan askerlere düzenlendiğini açıklandı. Saldırıyı, Taliban üstlendi.
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