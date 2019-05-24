Son dakika... Afganistan'da camide patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda bir din aliminin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'deki El Takva Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda bir din aliminin öldüğünü söyledi.
Saldırıda 16 kişinin yaralandığını ifade eden Rahimi, saldırının nasıl gerçekleştiğinin henüz bilinmediğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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