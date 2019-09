Son dakika... Afganistan'da bombalı saldırı: En az 20 ölü

Afganistan'ın güneyinde bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi. Söz konusu saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.

In Zabul province, a car bomb of Taliban kills many people, including doctors and patients (Women and children). This is the tragedy of the Contemporary war in Afghanistan. Taliban take responsibility!

world Must Break The silence! pic.twitter.com/KBJfAmHK0H