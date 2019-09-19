Son dakika... Afganistan'da bombalı saldırı: En az 20 ölü
Afganistan'ın güneyindeki bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın güneyinde bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi. Söz konusu saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.
In Zabul province, a car bomb of Taliban kills many people, including doctors and patients (Women and children). This is the tragedy of the Contemporary war in Afghanistan. Taliban take responsibility!— Hezbullah Atal (@HezbullahAtal) 19 Eylül 2019
world Must Break The silence! pic.twitter.com/KBJfAmHK0H
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin 17 Eylül günü katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle