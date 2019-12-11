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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
11.12.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Son dakika... Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı: Çok sayıda yaralı var

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Son dakika... Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı: Çok sayıda yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Parvan vilayetinin Bagram ilçesi Kaymakamı Abdul Şükür Kuddusi, yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bagram Hava Üssü yakınındaki sağlık merkezini hedef aldığını söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişinin yaralandığını ifade eden Kuddusi, patlamada bölgedeki birçok evin zarar gördüğünü belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırının ardından bölgede silah seslerinin duyulduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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