Son dakika... Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sebebiyle en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Gani'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırı sebebiyle en az 24 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Blasts Occurred Close to Ghani’s Election Campaign Gathering in #Parwan#Afghanistan https://t.co/rhClRzZjso pic.twitter.com/5042E0mMHX— Ariana News (@ArianaNews_) 17 Eylül 2019
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
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