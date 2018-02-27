Son dakika! Adalet Bakanı'ndan takas iddiasına yanıt....

Abdülhamit Gül, Çekya'nın Salih Müslim hakkında 16 ila 40 gün arasında sürecek geçici tutuklama kararı alacağını beklediğini söyledi.

Çek basını, Çekya hükümetinin Prag'da gözaltına alınan Salih Müslüm ile Türkiye'de gözaltına alınan iki Çekya vatandaşı ile takas edileceği şeklinde bir öneride bulunduğunu iddia etmişti.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Salih Müslim'in bugün mahkemeye çıkmasını bekliyoruz, eğer uluslararası sözleşme gereği geçici tutuklama çıkarsa, iade evraklarımızı göndereceğiz. Müslim ile (Türkiye'deki Çek Cumhuriyeti vatandaşı tutukluların) takası söz konusu değil. Türk Interpol'ü ile Çek Cumhuriyeti Interpol'ü işbirliği içinde, mahkemenin kararı vardır; eğer bakış açısı farklı ise suçluyu korumak anlamına gelir" dedi.

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