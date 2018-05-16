ABD'ye tepki yağarken bir ülke daha Kudüs'te elçilik açtı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'ye tepki yağarken bir ülke daha Kudüs'te elçilik açtı
GeriDünya ABD'ye tepki yağarken bir ülke daha Kudüs'te elçilik açtı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA / Reuters
16.05.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

ABD'ye tepki yağarken bir ülke daha Kudüs'te elçilik açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'ye tepki yağarken bir ülke daha Kudüs'te elçilik açtı

Reuters haber ajansı, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının ardından Guatemala'nın da bugün kentte elçiliğini açtığını duyurdu. Güney Amerika'da ABD'den en çok yardım alan ülkelerinden biri olması dolayısıyla Guatemala'nın Kudüs kararında Trump’ın yanında durduğu ifade ediliyor. 

ABD'den sonra Guatemala'nın da Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında, ülkenin ABD'den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının etkili olduğu belirtiliyor. 

Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun itirazına rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra bu yönde bir adım da Guatemala'dan geldi.

Guatemala Devlet Başkanı Morales, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı için bugün İsrail'e gitti. 

AA'nın haberine göre, Morales'in bu tartışmalı adımı atmasında, Guatemala'nın ABD’den önemli miktarda mali yardım almasının yanı sıra hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı "ABD tehdidinin" etkili olduğu yorumları yapılıyor.

İsrailli bakandan Filistinlilerle ilgili pes dedirten sözler
İsrailli bakandan Filistinlilerle ilgili 'pes' dedirten sözler
Ürdün: İşgal güçleri, Orta Doğudaki tüm kötülüklerin başıdır
Ürdün: 'İşgal güçleri, Orta Doğu'daki tüm kötülüklerin başıdır'
ABDli vekiller ortak bildiri yayımladı Trump ve İsraile büyük tepki
ABD'li vekiller ortak bildiri yayımladı! Trump ve İsrail'e büyük tepki

YOLSUZLUK İDDİALARI KUDÜS KARARINDA ETKİLİ OLDU

Trump gibi siyasette deneyimi olmayan Morales, Eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina'nın 2015'te yolsuzluk iddiaları üzerine istifa etmesinden sonra yapılan seçimlerde göreve geldi.  Seçildikten kısa süre sonra hakkında yolsuzluk iddiaları çıkmaya başlayan Morales ve ailesi, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala'da Uluslararası Yolsuzluk Komisyonu tarafından soruşturuluyordu.

Geçen yıl ağustosta soruşturma ekibini ülkeden kovduğu iddiaları üzerine Morales, ABD'nin yanı sıra BM ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası örgütlerin eleştirilerine maruz kalmıştı.  Hem içeride hem de dışarıda yolsuzluk iddiaları ile sıkışan Morales'in, hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alınma riskine karşı Kudüs kararında ABD'nin yanında yer aldığı iddia ediliyor.

,ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Genel Kurulu'nda aralık ayında Trump'ın Kudüs kararını yok sayan oylama öncesinde kararı destekleyen ülkelerin isimlerinin not alınacağını ifade ederek ABD'ye "eli mahkum" ülkeleri tehdit etmişti.

GUATEMALA ABD'DEN MİLYONLARCA DOLAR YARDIM ALIYOR

Diğer taraftan Güney Amerika'da ABD'den en çok yardım alan ülkelerinden biri olması dolayısıyla Guatemala'nın Kudüs kararında Trump’ın yanında durduğu ifade ediliyor.  ABD, El Salvador, Honduras ve Guatemala’nın kurduğu Kuzey Üçlüsü'ne Refah İçin İttifak Programı adlı bir yardım programı ile mali yardım yapıyor.  Bu yardım kapsamında Guatemala'nın bu yıl toplam 209 milyon dolar alması bekleniyor.

Bunun yanı sıra ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) verilerinde ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 65 milyar dolar civarında olan Guatemala'ya geçen yıla kadar her yıl 100 milyon dolardan fazla yardım yaptığı belirtiliyor. 

ABD'nin Güvenlik Yardımları İzleme verilerinde ise Amerikan yönetiminin Guatemala'ya 2012 ile 2015 yılları arasında 75 milyon dolarlık güvenlik yardımı sağladığı gözler önüne seriliyor.  Ayrıca Trump yönetiminin, Guatemala'dan gelen yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesine karşı ülkeye 8 milyon dolar yardım yapması bekleniyor.  Tüm bu yardımların Morales yönetimini ABD'nin Kudüs kararının arkasında durmasını sağladığı ifade edilirken İsrail'in Guatemala ordusuna eğitim desteği sağlaması da dikkati çekiyor.  

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.05.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Geleceğin teknolojisi elektrikli otomobiller hakkında ne kadar bilgilisiniz?

BM eski genel sekreteri Türkiye'nin mülteci politikasını övdü

Son dakika! ABD ile kritik görüşmenin tarihi belli oldu

SPONSORLU

Şehrin merkezinde mutlu bir gün geçirmenin yolları