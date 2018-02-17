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    ABD'ye meydan okudu: İzin vermeyeceğiz

    İHA
    17.02.2018 - 20:43 | Son Güncelleme:

    İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Ortadoğu bölgesinin en önemli sorunu ABD’’ dedi.

    İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ortadoğu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Velayeti, Ortadoğu’nun en önemli sorununun ABD olduğunu vurgulayarak, ‘’ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bölge ziyareti ABD’nin, bölgedeki İslami ülkelere karşı askeri ve siyasi komplolarının yenilgiye uğramasından dolayı gerçekleşti” dedi.

    İZİN VERMEYECEĞİZ

    İran'ın ABD’nin Ortadoğu’daki siyasi, askeri ve güvenlik konusundaki hareketlerini takip ettiğini belirten Velayeti, “İran, Irak ve Suriye kesintisiz iş birliği ile ABD’nin, Kürt bölgelerine sızmasına izin vermeyecektir” diye konuştu.

    Irak Dışişleri Bakanı Caferi de Irak’ın potansiyellerini vurgulayarak, ‘’Milletler kendi ülkeleri içindeki potansiyele odaklanırsa hiçbir düşman o milletin karşısında duramaz” ifadesini kullandı.

    Etiketler: hamaney , iran , abd , son dakika
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