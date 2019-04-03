Son dakika... ABD'nin Alaska eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan Aleut Adaları'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ABD'de Alaska eyaletinde, merkez üssü Aleut Adaları'nın 31 km kuzeydoğusu olan 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 2 Nisan Salı 12:35'te (Türkiye saati ile 3 Nisan Çarşamba 00:35) meydana gelen depremin yerin 19.1 km altında oluştuğu belirtildi.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı yaşanmadı.
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