Son dakika... ABD'li ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Uluslararası haber ajansı Reuter'tan gelen bilgilere göre ABD'li ünlü oyuncu ve şarkıcı Doris Day 97 yaşında yaşama veda etti.

1922 doğumlu olan Doris Day; oyuncu, şarkıcı ve yapımcı olarak kariyerini sürdürmüştür. Day kariyerine 1939'da bir grupta şarkıcı olarak başladı, ama ancak 1945'te ilk kaydı olan "Sentimental Journey" 'i kaydettikten sonra tanınmaya başladı.

Doris Day, 1948'den itibaren, beyazperdeye geçiş yaptı ve birçok filmde rol aldı.

Doris Day özellikle Alfred Hitchcock'un 'The Man Who Knew Too Much' filminde söylediği "Que Sera Sera" adlı şarkıdaki unutulmaz yorumu ile dünya sinema seyircilerinin hafızalarında önemli bir yer edinmiştir.

Sıkı bir hayvansever olarak da bilinen Day’in ölümünü, kendi adına kurulan hayvan hakları kurumu duyurdu. Kurum, yaşına göre oldukça sağlıklı olan Day’in son zamanlarda ciddi bir zatürre teşhisi konulduğunu açıkladı.

Day'in Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.