Son dakika... ABD'li senatör Lindsey Graham'dan itiraf gibi açıklama
ABD'li senatör Lindsey Graham basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Graham'ın konuşmasından satır başları;
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK
PKK, ABD nazarında bir terör örgütüdür. YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması var.
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ
ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar. Trump'ın çekilme sürecini yavaşlatarak Münbiç yol haritasına odaklanmasını umuyorum. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhatap olmak zorunda kalacak.Türkiye için felaket olacağını Başkan Trump'a söyledim.
GÜVENLİ BÖLGE
Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak.
MÜNBİÇ YOL HARİTASI
Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Turmp dikkatli olmalı. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhattap olmak zorunda kalacak. Münbiç Cenevre'ye gidişin ilk basamağıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında eşsiz ve özel bir ilişki var. Trump bunu takdir ettiğini defalarca bana söyledi.
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