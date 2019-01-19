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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
19.01.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'li senatör Lindsey Graham'dan itiraf gibi açıklama

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Son dakika... ABD'li senatör Lindsey Graham'dan itiraf gibi açıklama

ABD'li senatör Lindsey Graham basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Graham'ın konuşmasından satır başları;

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK

PKK, ABD nazarında bir terör örgütüdür. YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması var. 

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar. Trump'ın çekilme sürecini yavaşlatarak Münbiç yol haritasına odaklanmasını umuyorum. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhatap olmak zorunda kalacak.Türkiye için felaket olacağını Başkan Trump'a söyledim.

GÜVENLİ BÖLGE

Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Turmp dikkatli olmalı. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhattap olmak zorunda kalacak. Münbiç Cenevre'ye gidişin ilk basamağıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında eşsiz ve özel bir ilişki var. Trump bunu takdir ettiğini defalarca bana söyledi.

 

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