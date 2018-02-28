Son dakika... AB'den Türkiye'ye mektup...

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Astana'daki sürecin hamileri olan Rusya, Türkiye ve İran'a Suriye'de insani yardımın dağıtılması için 30 gün boyunca ateşkes uygulanması konusunda mektup yazdı.

Avrupa Birliği dışişleri ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde ateşkesi ve kuşatma altındaki

bölgelere yardım ulaşmasını sağlamaları için Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarına mektup gönderdi.

Mogherini, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye barış görüşmelerinin liderleri olan bu ülkeye, "Suriye'de kesintisiz en az 30 gün süreyle çatışmaları durdurmaları" çağrısı yaptı.

Mektupta Mogherini Rusya, Türkiye ve İran'dan, "çatışmanın durmasını, Suriye halkının korunmasını ve nihai olarak, acil insani erişim ve hastaların tahliye edilmesini sağlayacak gerekli önlemleri almalarını" istedi.

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