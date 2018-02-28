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    Son dakika... AB'den Türkiye'ye mektup...

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği, Türkiye, İran ve Rusya'ya Şam'ın Doğu Guta banliyösündeki insani krizin ardından BMGK tarafından ilan edilen ateşkesin uygulanması konusunda Türkiye, İran ve Rusya'ya mektup gönderdi.

    Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Astana'daki sürecin hamileri olan Rusya, Türkiye ve İran'a Suriye'de insani yardımın dağıtılması için 30 gün boyunca  ateşkes uygulanması konusunda mektup yazdı.

    Avrupa Birliği dışişleri ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde ateşkesi ve kuşatma altındaki
    bölgelere yardım ulaşmasını sağlamaları için Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarına mektup gönderdi.

    Mogherini, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye barış görüşmelerinin liderleri olan bu ülkeye, "Suriye'de kesintisiz en az 30 gün süreyle çatışmaları durdurmaları" çağrısı yaptı.

    Mektupta Mogherini Rusya, Türkiye ve İran'dan, "çatışmanın durmasını, Suriye halkının korunmasını ve nihai olarak, acil insani erişim ve hastaların tahliye edilmesini sağlayacak gerekli önlemleri almalarını" istedi.

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    Etiketler: haberler , SURİYE , TÜRKİYE
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