Son dakika... AB'den İran'a yeni yaptırım açıklaması
Avrupa topraklarında suikast girişimi bulunduğu iddiası ile İran İstihbaratı'na yaptırım kararı alan Avrupa Birliği, aralarında İran İstihbaratı Direktörü de olan iki İran vatandaşını terör listesine aldığını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB), İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildi.
Açıklamada, ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedildi.
OLAY
İran, terör örgütü olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) Danimarka liderini öldürmeye çalışmakla suçlanıyor.
Danimarka'da 28 Eylül 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, "bazı kişileri öldürmeye çalıştığı" iddia edilen İran istihbaratına mensup bir kişinin yakalandığı açıklanmıştı.
İran'ın güneydoğusundaki Ahvaz kentinde, 22 Eylül 2018'de, 25 kişinin hayatını kaybettiği askeri törene düzenlenen saldırının sorumluluğunu ASMLA'nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi adlı örgüt üstlenmişti.
ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi de 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde suikasta uğramıştı.
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