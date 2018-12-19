Son dakika.. AB'den anlaşmasız Brexit hamlesi
Avrupa Birliği, anlaşmasız Brexit'e karşı ulaştırma ve maliye planlarını yürürlüğe koydu.
Avrupa Birliği, 100 günlük süreçte gerçekleşmesi muhtemel anlaşmasız Brexit durumunda ticaret, ulaştırma ve maliye konularını garanti altına alacak destek planlarını uygulama kararı aldığını duyurdu.
ANLAŞMASIZ BREXİT SENARYOSU
İngiliz hükümetinin birkaç hafta içinde bütün İngiliz vatandaşlarını anlaşmasız ayrılık konusunda bilgilendireceği, bu kapsamda tanıtım filmleri ve broşürlerin de kullanılacağı kaydedildi.
Anlaşmasız ayrılığa hazırlık kapsamında kabinenin kıdemli üyeleri ile güvenlik birimlerinin yöneticilerini bir araya getirecek Acil Durum Kabine Toplantılarının (COBRA) sıklaştırılması ve ülkenin büyük bölümünü ithal ettiği tıbbi malzeme ve ilaçları taşıyan gemiler için ilave yer ayrılması da kararlaştırıldı.
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