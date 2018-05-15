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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
15.05.2018 - 17:53, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'den yeni İran kararı

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Son dakika... ABD'den yeni İran kararı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yeni ekonomik yaptırımlar getirildiğini açıkladı. Reuters haber ajansı, yeni yaptırımlardan bir kısmının İran Merkez Bankası Başkanı Valiullah Seif'i hedef aldığını duyurdu.

Reuters haber ajansı, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu. Hazine Bakanlığı yaptırımları madde madde açıkladı. 

Buna göre, Lübnan merkezli Al Bilad İslami Bankası'nın yönetimindeki bazı isimler yaptırımlara konu edildi. 

Yaptırım listesinde İran Merkez Bankası Başkanı Valiullah Seif'in de ismi geçiyor. Lübnan merkezli Hizbullah'ın yöneticisi Muhammed Kasir de yaptırım listesinde bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, yeni yaptırımların İran'ın kritik önemdeki bankacılık sektörünü kullanmasının engellenmek istendiği ifadesi yer aldı. 

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararını açıklamıştı. 

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