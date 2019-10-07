Son dakika... ABD'den üst üste açıklamalar: Türkleri durdurmayacağız
Reuters'a konuşan ABD dışişleri üst düzey yetkilisi, "Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz. Türkiye'nin düzenleyeceği harekata hiçbir şekilde destek vermiyoruz." dedi.
Reuters'ın aktardığı habere göre açıklamada, ABD dışişleri üst düzey yetkilisi "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" diye konuştu. Aynı açıklamada “Operasyona hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz” ifadesi de yer aldı.
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