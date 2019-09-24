Son dakika... ABD'den Türkiye'ye yeni teklif
ABD'nin Türkiye ile ilgili yeni teklif hazırlığında olduğu belirtildi. ABD'li yetkililerin F-35 ve ekonomi içerikli bir paket hazırlayıp sunması bekleniyor.
ABD'nin teklifini yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield Türk heyetine sözlü olarak iletti.
CNN Türk'te yer alan habere göre ABD'den F-35 ile Patriot konularında yeni adım beklenirken, Satterfield "ekonomi hacmini 100 milyar dolara çıkaracağız" dedi.
Teklifin F-35, Patriot, çelik ve aliminyumda gümrüklerin dönüştürülmesini kapsaması bekleniyor.
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