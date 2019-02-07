Son dakika... ABD'den Suriye'den çekilme kararı hakkında açıklama
ABD'li üst düzey yetkili Washington'da Türk heyeti ile gerçekleştirilen toplantıların verimli geçtiğini söyledi.
ABD'li üst düzey yetkilinin açıklamalarından önemli kısımlar;
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI
Çekilme, DEAŞ'ın tamamen yenilgiye uğratılmasını sekteye uğratmayacak şekilde gerçekleşecek. Bu, Sayın Çavuşoğlu'nun da katıldığı Washington'da dün yapılan toplantıda da vurgulandı. ABD Suriye'den çekilecek, buna şüphe yok. Türkiye'ye söz verdik, tutmak için çalışıyoruz.
SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE
Türk hükümetinin sabırsızlığının ve çekilmenin ardından ve kuzey Suriye’de oluşabilecek güvenlik endişelerinin farkındayız. Güvenli bölge konusunda sıkı çalışıyoruz. Münbiç yol haritasının uygulanması konusunda da kararlıyız.
VENEZUELA
Türkiye'yi Guaido'ya destek vermeye davet ettik.
PATRIOT SATIŞI
Türkiye'nin S-400 alımı F-35'leri tehlikeye sokar, Patriot süreci son bulur ve yaptırımların kapısı aralanır. ABD hükümetinin görüşü bu yöndedir. Bir ortak ve bir dost olarak Türkiye'nin, böyle sorunlara yol açmayacak yolu seçeceğini umuyoruz.
TUTUKLU KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI
Türk hükümetinden güvenilir kanıt bekliyoruz.
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