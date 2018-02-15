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    Son dakika! ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşmesinde, ABD'nin teröre karşı Türkiye'nin yanında olduğunu söylediğini duyurdu. Pentagon, Mattis'in, "DEAŞ ile mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediğini aktardı.

    Pentagon, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Milli Savunma Bakanı Canikli ile görüşmesinin ardından açıklamasını yayınladı. 

    Mattis'in görüşmede, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yeniden yapılanmasının önüne geçilmesi için DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediği aktarıldı.  

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi Ürdün'de önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşan Tillerson, Türkiye ve ABD ilişkilerinin önemine vurgu yapmıştı.

    Rex Tillerson, ''ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin yolunu bulmalı. Türkiye'ye tehditlerin azaltılması için işbirliğini konuşmalıyız'' ifadelerini kullandı.

    Kuveyt'te de açıklamalarda bulunan Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının farkında olduklarını söylemişti.
    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ankara'da temaslarda bulunacak. Suriye'deki durum ve Zeytin Dalı Harekatı'nın gündemde olması bekleniyor.

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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